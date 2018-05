Mit dieser Ausstellung fällt das Designmonat Graz endgültig aus dem Rahmen. Mit „Out of the Frame“ zeigt die Neue Galerie im Joanneumsviertel zeitgenössisches Produktdesign.

Schau der Gegensätze © Linni

Andächtig starrt der porträtierte Lenin auf einen Sessel in der Neuen Galerie. Nur geht es dieser Tage gar nicht in erster Linie um das Gemälde des Revolutionsführers, sondern um die seltsame Sitzgelegenheit. Denn es handelt sich dabei um ein Designerstück unter rund 80 weiteren, die momentan in der Neuen Galerie bei der Ausstellung „Selected 2018 – Out of the Frame“ bewundert werden können.