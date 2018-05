Nach dem Gewitter am Samstagabend hatte die Energie Graz am Wochenende alle Hände voll zu tun. Heute werden die zerstörten Leitungsschutzschalter repariert.

© KLZ/Gernot Eder

Am Samstag fiel in Teilen von Graz die Straßenbeleuchtung aus. Nun wird das Ausmaß dieses Ausfalls bekannt: 30 Schaltstellen und Verteiler der Straßenbeleuchtung sowie 50 komplette Straßenzüge in den Bezirken Innere Stadt, St. Leonhard und Jakomini waren betroffen. Grund waren mehrere Blitzeinschläge nach dem schweren Gewitter am Samstagabend.

