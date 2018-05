Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Um Amokfahrten zu verhindern, werden an Grazer Standorten massive Hindernisse installiert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch solche massiven Sitzbänke werden vermehrt installiert © Stadt Graz

Wie die Kleine Zeitung bereits Anfang April berichtet hatte, setzt auch Graz - so wie Wien und viele andere Städte - künftig Schritte gegen mögliche Amokfahrten um. Am Montag nun enthüllten Exekutive und Grazer Stadtregierung das Maßnahmenpaket, welches in erster Linie dazu gedacht sei, "Fahrten mit einem Klein-Lkw zu stoppen".