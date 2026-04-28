Das Geräusch der Rotorblätter im Hintergrund zwingt letztlich Angelika Erker, das Telefonat zu beenden: „Sie hören eh den Hubschrauber! Und die Feuerwehrautos fahren auch samt Blaulicht kreuz und quer“, schreit die Wirtin der Mühlbacherhütte ins Handy. Ja, es geht derzeit leider ziemlich rund am sonst so beschaulichen Mühlbachkogel: Seit dem Wochenende tobt hier in Rein in der Gemeinde Gratwein-Straßengel (Graz-Umgebung) ein Waldbrand. Auch am Montag sind Feuerwehrkräfte nach wie vor unermüdlich im Einsatz.

An diesem Tag macht sich auch Erker ein Bild vor Ort. „Zum Glück ist die Hütte nicht betroffen und auch nicht gefährdet“, schickt sie voraus. Und dennoch: Nach Gesprächen mit Mitarbeitern der Feuerwehr und mit Förstern hat Erker beschlossen, heuer nicht wie sonst üblich am 1. Mai in die Saison zu starten. „Es geht aus Sicherheitsgründen nicht“, meint sie. Zwar würden laufend Stammgäste danach fragen – doch abgesehen von den gesperrten Waldwegen wolle sie auch nicht die Arbeit der Feuerwehrkräfte, vor der sie den Hut zieht, behindern. Außerdem wäre es „völlig unpassend, solange es rundherum noch brennt.“

Keine Florianiwanderung

Also werde sie voraussichtlich am 9. Mai mit ihrer Mühlbachhütte in die Saison starten. Und auch dann wirft sie nur den Holzofen im Inneren der Hütte an, mit dem sie unter anderem ihr legendäres Bratl zubereitet. „Ich hab ja draußen im Freien auch noch einen kleinen Holzofen. Aber dass ich den jetzt nicht in Gang setz, versteht sich wohl von selbst“, so Erker. Abgesagt ist indes auch die traditionelle „Florianiwanderung“ zur Hütte am 1. Mai.