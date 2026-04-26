Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“ zählt zu den am häufigsten gespielten Opern. In dem Singspiel erhält Papageno ein Glockenspiel mit magischer Kraft, es besänftigt Menschen und Tiere. „Das klinget so herrlich, das klinget so schön . . .“ heißt es im Libretto. Ein Glockenspiel ist es auch, das seit fast 121 Jahren im Herzen der Stadt die Grazer und ihre Gäste bezaubert, der Platz ist nach ihm benannt. Er ist unser heutiges Ziel, auf das wir mit Cockerspanieldame Lilly hinstreben. Das Hunderl kennt diesen Platz, mag ihn, kann gut sein, weil es dort durch die Gastronomie sehr gut riecht. Schon vor sieben Jahren sahen wir uns hier um, mit der Paula. Doch dieser Glockenspielplatz ist einen zweiten Blick wert. Und schließlich heißt es in der Zauberflöte auch: „Seid uns zum zweiten Mal willkommen ...“, singen die drei Knaben.

Also, da sind wir nun zum zweiten Mal, nachdem die Stadt Graz beschlossen hat, das historische Haus mit dem Glockenspiel um 3,4 Millionen Euro zu kaufen. Mit dabei unser unverzichtbarer Stadthistoriker Karl Kubinzky, der gleich die Geschichte dieses Ortes aufrollt: „Dieser mittelalterliche Platz hieß ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also zur Zeit Maria Theresias, Fliegenplatzl, was auf die bescheidene Größe des Platzes zurückzuführen sein dürfte. Erst 1908 erhielt er seinen heutigen Namen, nach dem drei Jahre zuvor erstmals erklungenen neuen Glockenspiel.“ Der Kunstführer „Dehio“ beschreibt die Fläche unter anderem so: „Geschlossener Althausbestand, 15./16. Jahrhundert.“ Kubinzky sagt: „So gut wie keine Bausünden.“

Das Glockenspiel erklang erstmals zu Weihnachten 1905

Womit wir vor Hausnummer 4 stehen, mit einer fast andächtigen Bewunderung: der Heimat des Glockenspiels, das eine lange und wechselhafte Geschichte aufzuweisen hat. Im Baukern mittelalterlich, 1586 wurde es „Nürnbergerisches Häusl“ genannt, es gehörte von Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1779 den Jesuiten, diente danach als Unterkunft für die Polizeidirektion, bis es 1884 ein gewisser Gottfried Simon Maurer, dem die Spirituosenfabrik Eugen von Emperger und Co. gehörte, erwarb.

„Der Fabrikant ließ ab 1903 die Fassade umbauen, späthistoristisch und sezessionistisch, so wie wir dieses Haus heute kennen. Der Name des damaligen Bauherrn prangt heute noch in großen Buchstaben auf dem Gebäude. Bei Reisen durch Westeuropa hatte Maurer Glockenspiele kennen und lieben gelernt und so ließ er eines in sein Haus einbauen“, erzählt Kubinzky und fährt fort: „Zu Weihnachten 1905 ertönte erstmals das Glockenspiel, mit der damaligen Volks- oder Kaiserhymne, dem „Gott erhalte ...“, dem „Hoch vom Dachstein an“ und dem Glockenspiel aus Mozarts Zauberflöte.“

Einst der Sitz der Jungen ÖVP, heute der Neos

Das Gebäude Glockenspielplatz 4 zieht sich ums Eck in die Abraham-a-Santa-Clara-Gasse 4, die Halle nutzten ehemals Handwerker und Händler, in jüngere Zeit hatte in dem Haus die Junge ÖVP Steiermark ihren Sitz, der spätere Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer führte von hier aus zuerst als Landessekretär, dann als Landesobmann die Jugendorganisation der steirischen VP. Mittlerweile lösten die Neos die Jungschwarzen ab und haben hier ihre Partei- und Landtagsklub-Räumlichkeiten.

1929 überantwortete Maurer das Glockenspiel der Stadt Graz und verpflichtete sie, für die Erhaltung dieser Einrichtung zu sorgen. Während des Zweiten Weltkriegs schmolz man die Glocken ein, 1956 konnte es mit 24 neuen Glocken ausgestattet wieder in Betrieb genommen werden. Vor sechs Jahren erwarb eine Firma der Wegraz das Haus, jetzt kauft es die Stadt Graz. Das Glockenspiel mit seinem tanzenden Trachtenpärchen und darüber dem Hahn erklingt drei Mal am Tag, um 11, 15 und 18 Uhr, jedes Mal für acht Minuten, die zu hörenden Melodien werden mehrmals im Jahr ausgetauscht.

Was viele nicht wissen: Auch in der Mariahilfer-Kirche gibt es ein Glockenspiel

„Vom Glockenspiel aus, das nur schwer erkriechbar ist, gibt es einen wunderbaren Panoramablick, besonders nachts“, weiß Kubinzky aus eigener Erfahrung, der auch noch erwähnt, dass Glockenspiel-Bauherr Maurer ein begnadeter Bildersammler war: „Und zwei seiner Bilder hängen bei mir.“ Nebenbei, in Graz existiert noch ein zweites Glockenspiel, das in der Mariahilfer-Kirche, das sich allerdings nur nach Noten bemerkbar macht, ohne Trachtenpärchen und flatterndem Hahn. Das Maurer-Gebäude belebte die Stadt nicht nur mit Melodien, in den späteren Jahren befand sich im Erdgeschoss das Café Glockenspiel des Jörg Slavnitsch, hier wurde nicht nur der Tratsch von Graz ausgetauscht, sondern hier entstand auch Tratsch, der dann durch die Stadt schwappte.

Trachtig weist sich auch der Gebäudekomplex daneben aus, mit seiner sezessionistischen Fassade aus dem Jahr 1903, die Trachtenfiguren auf goldigem Grund zieren.

Carolina, die älteste CV-Verbindung Österreichs, sitzt am Glockenspielplatz

Das Gemäuer gegenüber mit der Hausnummer 7 ist Sitz der ältesten Verbindung des Österreichischen Cartellverbandes, der Katholischen Österreichischen Hochschulverbindung Carolina, mit Gründungsdatum 18. August 1888. Der 18. August ist der Geburtstag von Kaiser Franz Joseph, was Stadthistoriker Kubinzky mit „so ein Zufall“ quittiert. Das Haus wurde 1938 von den Nazis beschlagnahmt. „Die Rückgabe durch die Gemeinde verzögerte sich dann Jahre“, weiß Kubinzky. Auf Glockenspielplatz Nummer 6 ist der Innenhof mit seinem alten Pfeiler-Arkaden sehenswert, wie auch jene im daneben liegenden Gebäude, das Palais Galler, nach Katharina Elisabeth von Galler (1607 bis 1672) benannt, die auch die Herrin der Riegersburg war.

Eine bemerkenswerte Freitreppe zeichnet das Palais des Effans d’Avernas, Glockenspielplatz/Ecke Enge Gasse aus. Schon das von Löwen bekrönte Steinportal des mehrfach umgebauten Spätrenaissancebaus und sein Eckerker verdienen Aufmerksamkeit.

Über diesen Glockenspielplatz würde es noch etliche weitere Geschichten hinter der Geschichte zu erzählen geben, mit jedem Blick gewinnt der Platz an Schärfe. Ob es einen dritten Besuch gibt, das überlassen wir Lilly, ob sie uns vielleicht wieder einmal herlotst, dorthin, wo es so gut riecht. Während wir in Richtung Mehl- und Färberplatz von dannen ziehen, beginnt der Wind zu säuseln, als ob uns Papageno leise nachrufe: „Ich Narr vergass der Zauberdinge. Erklinge Glockenspiel, erklinge!“