Fast zwangsläufig muss die Stadt Graz an der Kreuzung Schönaugürtel/Conrad-von-Hötzendorf Straße in die Gänge kommen: Zum einen ist man aufgrund des Mobilitätsvertrages beim Bauprojekt Messequadrant zu einem „leistungsfähigen Ausbau“ verpflichtet – zum anderen stellt dieses Areal aus Sicht der Stadt „einen zentralen Faktor“ für die passende Anbindung zur Remise und zum Betriebshof Steyrergasse dar. Also wird in den kommenden Wochen an Plänen getüftelt, die letztlich alle Verkehrsteilnehmer betreffen könnten.

Für den richtigen Zeitpunkt zur Umsetzung wurde das Jahr 2028 auserkoren, wenn die Verantwortlichen der Holding Graz ohnehin die Schienen rund um diese Kreuzung sanieren wollen. Wo und wie genau die Stadt dann Hand anlegen wird, „wissen wir aber noch nicht. Genau deshalb starten jetzt die Detailplanungen“, verrät Bernd Cagran seitens der Stadtbaudirektion. Doch es gibt längst Ideen dazu.

„Inklusive ÖV-Priorisierung“

So verweist man im betreffenden Stück für die Gemeinderatssitzung am 23. April, welche den Planungsbeschluss absegnen soll, gleich auf mehrere Möglichkeiten zur Optimierung – sowohl bei der „Leistungsfähigkeit der Kreuzung durch Anpassung der Gleisgeometrie“ als auch bei der Ampelanlage „inklusive ÖV-Priorisierung“. Weiteres wäre eine barrierefreie Umgestaltung der Haltestelle „Jakominigürtel“ denkbar sowie eine Optimierung der Geh- und Radverbindungen.