„Politikerinnen und Politiker haben eine Vorbildfunktion und tragen durch ihre Taten und Worte Verantwortung“ – sich daran wechselseitig zu erinnern, sei gerade in einem hitzigen Wahlkampf wichtig: Mit diesen Worten argumentierten am Freitag Vertreter von Grazer Parteien, warum sie im Hinblick auf den Urnengang am 28. Juni ein „Fairnessabkommen“ aufgesetzt und unterzeichnet haben. Jedenfalls gilt das für KPÖ, Grüne, SPÖ, ÖVP und Neos – sowohl die FPÖ als auch der KFG sind nicht dabei.

Das nun vorliegende Abkommen sei „das weitreichendste bisher“, betont Tristan Ammerer seitens der Grünen. Es beinhaltet folgende sechs Punkte, an die sich die Parteien halten wollen:

Diskriminierungsverbot

„Die unterzeichnenden Parteien verpflichten sich in sämtlichen Wahlkampfauftritten, ob digital oder analog, diskriminierende Aussagen strikt zu unterlassen“, heißt es – im Hinblick auf Geschlecht/Geschlechtsidentität, Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung.

Kein „Dirty Campaigning“

Weder Falschnachrichten jeder Art noch erfundene Zitate dürfen im Wahlkampf verwendet werden – und auch keine „Fake Accounts“ auf Sozialen Medien eingesetzt werden.

Verwendung von KI

Das Einsetzen von „Künstlicher Intelligenz“ sei durch das Abkommen per se nicht verboten: „Die KI ist bekanntermaßen im Alltag angekommen und somit auch in der Politik“, erklärt SPÖ-Klubchefin Daniela Schlüsselberger. Sehr wohl aber verzichte man auf KI-Videos, die etwa „den Eindruck erwecken, es seien Aussagen gefallen, die aber so nicht gefallen sind“. Und: Nutzt eine Partei die KI, soll dies per sichtbarem Wasserzeichen kenntlich gemacht werden.

Stellten das Abkommen vor (von links): Lena Berger (Neos), Markus Huber (ÖVP), Daniela Schlüsselberger (SPÖ), Tristan Ammerer (Grüne) und Sahar Mohsenzada (KPÖ) © Saria

Keine Werbung bei Wahllokalen

Am 28. Juni selbst verzichten die unterzeichnenden Parteien auf zusätzliche Plakatständer oder Broschüren direkt bei den einzelnen Wahllokalen.

Nahestehende Organisationen

Wenn man auch vorausschickt, keine „vollständige Kontrolle“ über publizierte Inhalte von Funktionären und Teilorganisationen zu haben – man werde das Fairnessabkommen aber innerhalb der Strukturen bekannt geben.

Obergrenze bei Wahlkampfkosten

Jede Partei will im Wahlkampf höchstens 400.000 Euro ausgeben. Damit verpflichten sie sich aber wohlgemerkt bloß, die ohnehin gesetzliche Vorgabe einzuhalten – denn diese sieht eben 400.000 Euro als Maximum vor. Und falls sich jemand nicht daran hält? Komme Paragraf 17a zum Tragen, wie ÖVP-Geschäftsführer Markus Huber betont: Investiert eine Partei um „bis zu 25 Prozent“ mehr in den Wahlkampf – das wären also 100.000 Euro –, dann sind 50.000 Euro als Bußgeld fällig. Gibt man gar mehr als diese zusätzlichen 25 Prozent aus, muss der „Überziehungsbetrag“ eins zu eins rückerstattet werden.

Diese Folge unterscheidet sich somit auch wesentlich von möglichen freiwilligen Sanktionen beim Fairnessabkommen, wie am Freitag auch Lena Berner (Neos) und Sahar Mohsenzada (KPÖ) gestehen: Man werde zwar nach dem Wahlkampf eine gemeinsame Bilanz ziehen, einen Strafenkatalog oder dergleichen gebe es aber nicht. Es gehe vielmehr auch um Bewusstseinsbildung, betont man unisono.

René Apfelknab (FPÖ): „Pseudomoralischen Abkommen sind Makulatur“ © Klz / Stefan Pajman

Warum FPÖ und KFG fehlen

„Irgendwelche pseudomoralischen Fairnessabkommen sind aus unserer Sicht reine Makulatur. Wir brauchen für einen demokratiepolitisch vernünftigen Wahlkampf kein eigenes Papier“, erklärt indes FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab, warum er das Abkommen nicht unterzeichnet hat. „Vor allem haben derartige ‚Vereinbarungen‘ vielfach den Zweck, dass kritische Themen wie Migration, Islamismus und Sozialtourismus nicht in der notwendigen Deutlichkeit angesprochen werden sollen. Die Grazer dürfen sich von der FPÖ eine akzentuierte und sachorientierte Wahlauseinandersetzung erwarten. Die Letztbewertung über die Performance der wahlwerbenden Gruppen obliegt aus unserer Sicht dem Souverän und nicht irgendwelchen konstruierten Monitoringstellen.“

Claudia Schönbacher (KFG): Respektvoller Umgang sei „selbstverständlich und bedarf keiner schriftlichen Inszenierung“ © Klz / Stefan Pajman

KFG-Chefin Claudia Schönbacher wiederum argumentiert so: „Wir als KFG haben uns bewusst gegen die Unterzeichnung entschieden. Für uns ist ein respektvoller, wenn auch in der Sache harter und angriffiger Ton kein Ergebnis einer vertraglichen Verpflichtung, sondern eine Frage der persönlichen Kinderstube und des politischen Anstands. Das ist für uns selbstverständlich und bedarf keiner schriftlichen Inszenierung.“ Dem Vertrauensverlust in der Politik begegne man daher nicht mit symbolischen Abkommen, „sondern mit einer Politik, die die Sorgen der Bürger in den Mittelpunkt stellt“, so Schönbacher.