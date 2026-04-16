Sein „Lichtschwert“ neben dem Grazer Opernhaus und den minimalistischen Brunnen am Südtirolerplatz kennt fast jede und jeder in Graz. Auch im Skulpturenpark sind mehrere Werke von Hartmut Skerbisch (1945–2009) zu finden. Weniger bekannt ist seine größte Arbeit: das Gartenkunstprojekt „Das Gartenlabyrinth“, das er 2006 im Dr.-Schlossar-Park An der Tändelwiese im Triester Viertel umgesetzt hat. Auf rund 2400 Quadratmetern ist hier eine wachsende Solar-Skulptur aus einer 700 Meter langen Buchsbaumhecke in Labyrinthform und mit einem metallenen Stern in der Mitte entstanden.

„Als Schülerin ging ich acht Jahre lang an dem Park vorbei zur Straßenbahn“, erzählt Irmi Horn, die künstlerische Leiterin des privaten „kunstGarten“: Die dicht bewohnte Gegend sei über Jahrzehnte hinweg unverändert geblieben: „Es war an der Zeit, ihr einen Raum für die Kunst zu geben“, so Horn, die Skerbisch für das Projekt angefragt hat: „Labyrinthe und Irrgärten sind anderswo touristische Anziehungspunkte – wieso sollte Gries so etwas nicht auch haben?“ Dem vorangegangen war auch eine Befragung der Anwohnerinnen und Anwohner für die Gestaltung der Grünfläche. Sie hatten sich einen Erholungsraum und Begegnungsort gewünscht. Zunächst hatten die Mitglieder „kunstGarten“ die Anlage gepflegt, ab 2012 die Stadt Graz.

Über die Jahre geriet das Labyrinth in Vergessenheit, jetzt wurde es wieder instandgesetzt – das wird am 25. April (13 bis 18 Uhr) mit einem Grätzelfest bei freiem Eintritt gefeiert. Martin Behr und Martin Osterider, beide in der Triestersiedlung aufgewachsen und seit mehr als 20 Jahren ebendort künstlerisch tätig, wollen das Kunstwerk wieder stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung rufen. Mit „Triester (Hommage à Skerbisch)“ schufen sie Drohnenfotos, die durch einen Blick von oben das Kunstwerk und das Konzept dahinter deutlich erkennen lassen. Plakate und Sticker (ähnlich wie „Fußballpickerln“) machen Werbung für die Arbeit von Skerbisch.

Großes Fest am 25. April

Beim Fest außerdem dabei: DJ Mama Feelgood, ebenfalls in der Triestersiedlung aufgewachsen, sowie Komponist und Musiker Josef Klammer mit der Uraufführung seiner Klangperformance „Froschquartett für 36 Spielkarten“. Der Spielebus der Kinderfreunde sorgt für ein abwechslungsreiches Familienprogramm, es warten Kaffee und Kuchen, Pflanzenkisterln zum Mitnehmen und vieles mehr.

Bustour zu Skerbischs Werken

Auch eine Bustour zu den Werken von Skerbisch in und rund um Graz gibt es am 25. April (International Sculpture Day): Das Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark lädt zu einer Bustour zu den Werken von Skerbisch in und rund um Graz. Gestartet wird beim Lichtschwert am Opernring, ein Halt beim Fest auf der Tändelwiese ist eingeplant, weiter geht es zum kunstGarten, enden wird die Tour im Österreichischen Skulpturenpark. „Mit dem Fest und der Bustour möchten wir die beeindruckende Vielfalt dieses steirischen Künstlers sichtbar machen – in seinem Schaffen, seinem Denken und vor allem in seinen Dimensionen“, sagt Gabriele Mackert, Leiterin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark.

Das Gartenlabyrinth im Triester Viertel sei ein besonderer Ort, von dem auch die Nachbarschaft unmittelbar profitiere – „ein Stück Grün, das verbindet“, dankt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) Irmi Horn und dem Institut für Kunst: „Umso schöner ist es, dass wir dieses Werk jetzt wieder gemeinsam beleben.“ Es sei „schön, dass das Kunstwerk jetzt seinen zweiten Frühling erlebt“, sagt auch Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP): „Der Standort ist von großer Relevanz, er entspricht nicht zuletzt dem Wunsch des Künstlers, dass Kunst für die Bevölkerung in der gesamten Stadt erlebbar sein soll.“