Der frische Schauraum für BYD-Autos samt eigener Strecke für Probefahrten, der Shop der momentan angesagten Drogeriekette „Normal“, die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach: Diese und andere Neuerungen, die gerade enthüllt oder bald eröffnet werden, stellten die Verantwortlichen der Shoppingcity Seiersberg vor wenigen Tagen vor. Doch dabei blieb es nicht: Sowohl bei der Formulierung der Vorhaben für 2026 als auch beim Blick hinter die Kulissen der Shoppingcity ging man ins Detail. „Wir haben klare Ziele und nichts zu verbergen. Im Gegensatz zu den Mitbewerbern geben wir daher auch immer absolute Zahlen bekannt“, betont Shoppingcity-Geschäftsführer Anton Cech. Und so wurden zum einen die „sehr sportlichen“ Ziele für das heurige Jahr definiert: So will man die Frequenz der Besucher von zuletzt 7,8 Millionen auf 8 Millionen steigern – und den Umsatz von 383 Millionen Euro auf 400 Millionen Euro. Zudem gewährten Cech und die Eigentümer Martin Klein sowie Christian Guzy eine Innenansicht der Shoppingcity:

Der Umsatz

Lag der Umsatz im Jahr 2019 noch bei 333 Millionen Euro, so konnte dieser – nach einem Knick während der Pandemie – im Jahr 2025 auf 383 Millionen Euro gesteigert werden. Dies sei aber kein Selbstläufer, betonte Cech auch anhand der ersten Zahlen für 2026: So habe man im Jänner mit 27,7 Millionen Euro das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozentpunkte steigern können, doch sowohl im Februar als auch im März sank der Umsatz gegenüber 2025. Man spüre also globale Krisen genauso im Einkaufsverhalten wie lokale Ausnahmetage: Allein am 20. Februar, als Teile der Steiermark förmlich im Schnee versanken, „hatten wir 16.000 weniger Gäste“, so Geschäftsführer Cech.

Diese Zahlen wurden in Seiersberg präsentiert © Saria

Die Frequenz

Ähnlich die Entwicklung bei der Anzahl der Besucher: Im Jahr 2019 schauten 6,2 Millionen Gäste vorbei, sechs Jahre später waren es – nach einem vorübergehenden Rückgang während Corona – bereits 7,8 Millionen Besucher.

Die Herkunft

Doch woher kommen die Kunden? „70 Prozent aus Graz und Umgebung“, so Geschäftsführer Cech. Das sei seit Beginn mehr oder weniger gleich geblieben, „aber die Grazer kommen jetzt öfter zu uns“. Zudem verfüge das Einkaufszentrum über eine Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus, „viele Besucher kommen aus Slowenien zu uns“.

Der Branchenmix

Derzeit will die Shoppingcity Seiersberg vor allem in Sachen Bekleidung punkten, 40 Prozent der Geschäfte gehören zum Bereich Mode. Dahinter folgen Elektro und Optik mit elf Prozent, Gastronomie und Sonstiges mit jeweils acht Prozent sowie Sportgeschäfte mit sieben Prozent.