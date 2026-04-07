In der Nacht auf Dienstag kam es auf der A9 Richtung Linz auf der Höhe Gratkorn zu einem Unfall. Ein stark alkoholisierter 43-Jähriger aus dem Bezirk Leoben, krachte mit seinem Auto im dortigen Baustellenbereich in eine Baustellenabsperrung und Verkehrsleiteinrichtung. Daraufhin fuhr er einfach weiter, ohne den Unfall zu melden und beging Fahrerflucht.

Durch den Aufprall wurden Teile der Absperrung auf die Fahrbahn geschleudert. Drei nachkommende Autos fuhren darüber und wurden beschädigt.

Nachkommende Autos durch Trümmer teils schwer beschädigt

Zwei Lenker konnten die Fahrt fortsetzen, ein drittes Auto konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Auch an den Verkehrseinrichtungen der Asfinag entstand laut Polizei ein hoher Sachschaden.

Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein. Die Polizisten konnten den Unfallverursacher wenig später in einer nahegelegenen Betriebsumkehre ausfindig machen. Das Unfallauto war schwer beschädigt und nicht mehr fahrtauglich.

Lenker wurde Führerschein abgenommen

Bereits bei den Erhebungen konnten Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung angezeigt.

Sperre der Gratkorntunnel

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten mussten die Gratkorntunnel in Fahrtrichtung Linz zwischen 1.40 und 2.20 Uhr gesperrt werden.