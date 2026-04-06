Blablabla. Dieses Wort benutzt Michael Krainer oft während eines Gesprächs. Ohne böse Absicht, es ist kein Nachäffen, vielmehr will er dabei eine Erzählung abkürzen, rasch zum Punkt kommen. Bis in die nicht mehr vorhandenen Haarspitzen wollte Krainer, aus der Privatwirtschaft und damit aus New York sowie Berlin kommend, stets via Direttissima zur Lösung gelangen. Man kann sich vorstellen, wie das Tempo innerhalb von Holding und Stadt Graz sein Nervenkostüm oft strapaziert hat – und umgekehrt.

Soeben ist Krainer als Geschäftsführer der Holding-Freizeitbetriebe in Pension gegangen. Ein harter Schnitt, wie der 65-Jährige gesteht: Nicht nur, weil er 21 Jahre lang genauso gern oberster „Bademeister“ der Grazer Planschbecken war wie Koordinator am Schöckl – „dieses Ausscheiden aus dem aktiven Erwerbsleben… es fällt nicht leicht.“ Also hat Krainer vorgesorgt, damit es kein Ruhestand wird: Unter anderem ist er Aufsichtsratsvorsitzender bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen.

Chicago, Paris, dann Graz

Er sei es so gewohnt: Ab dem 14. Lebensjahr hat Krainer in der Ziegelei der Eltern mitgeschöpft. Und später „nebenbei studiert“. Den fertigen Juristen verschlägt es als Geschäftsführer für die Österreich-Werbung nach Chicago genauso wie nach Paris. Um letztlich in der „Murmetropole“ zu landen, bei aller Liebe zu Graz? Ja, auch wegen der Liebe. „Ich bin recht früh Vater geworden. Und war und bin ein leidenschaftlicher Papa.“

Im Jahr 2000 organisierte Krainer die Internationale Gartenschau in Premstätten © Stuhlhofer

Apropos Familie: Altlandeshauptmann Josef Krainer war sein Großvater, dessen Sohn und späterer LH „Joschi“ der Onkel. Deswegen sei er stets „politisch punziert“ gewesen, sagt Michael Krainer. Fälschlicherweise, setzt er nach. Er habe sich stets um Äquidistanz bemüht.

„Meinungsstark“

Umso direkter setzt er Projekte um. Worauf er stolz ist? Dass in seiner Ära der Hilmteich „ein echtes Ausflugsziel wurde“ und das Auster-Bad in Eggenberg ein Schmuckstück. Was bedauert er? Dass die Plabutschseilbahn nur auf einer Skizze fuhr, „das touristische Potenzial wäre enorm“. Und er sich beim Wunsch, das Café Rosenhain neu zu bauen statt „nur“ zu sanieren, nicht durchsetzte. Ob ihm das bei den Schöckl-Gondeln gelingt? Krainer hinterlässt jedenfalls den Rat, dass ab dem Jahr 2034 „nur eine neue Schöcklbahn Sinn macht“ – mit lieben Grüßen ans Rathaus und an die Holding, wo man überlegt, ob eine Sanierung auch reicht.

Ja, Krainer war stets streitbar. „Meinungsstark“, sagt er. Auch gegenüber dem Autor dieser Zeilen, da Krainer einmal als Leiter der Freizeitbetriebe bezeichnet wurde, nicht als Geschäftsführer. Krainer: „Da ging es mir um Begriffe, die deutsche Sprache, kein Schlendrian, Blablabla.“