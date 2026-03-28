Angesichts von Windgeschwindigkeiten von bis zu 139 km/h, die diese Woche am Schöckl gemessen wurden, empfehlen die Fachleute ohnehin, keinen Wald zu betreten. Die Gefahr durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste ist zu groß. Durch die Kesselfallklamm wird man aber auch dann nicht wandern können, wenn der Wind bald wieder nachgelassen haben wird: Die Klamm ist nach Sturmschäden zumindest bis Mitte April nicht begehbar, heißt es beim Gasthaus Sandwirt, dem Ausgangspunkt für Wanderer: „Wir hatten schon zusammengeräumt, jetzt können wir fast wieder von vorne beginnen.“

Der genaue Zeitpunkt für die Öffnung steht noch nicht fest, je nachdem, welche Schäden noch zum Vorschein kommen. Fix ist nur: „Ostern geht sich nicht aus.“

Kesselfallklamm ist gesperrt, die Weizklamm detto

Die Kesselfallklamm ist nicht die einzige, die gesperrt werden musste. Auch die Weizklamm ist nach Windwurf jedenfalls bis kommende Woche unpassierbar. Insgesamt sind die Freiwilligen Feuerwehren aufgrund von Sturmschäden dieser Tage praktisch im Dauereinsatz. 620 Mal rückten die Feuerwehrleute seit der Nacht auf Freitag aus, 505 Einsätze davon sind direkt auf das Sturmgeschehen zurückzuführen. Besonders betroffen sind die Regionen Weiz, Graz-Umgebung und Hartberg, aber auch in Feldbach, Fürstenfeld und Leibnitz gab es zahlreiche Alarmierungen.