An der Ecke Annenstraße/Vorbeckstraße tut sich etwas. Das gilt nicht nur für die dortige Großbaustelle. Ist Ende 2025 die neue Bim-Entlastungsstrecke fertig, die über die Neutorgasse und die Tegetthoffbrücke führen wird, mündet sie ja an dieser Kreuzung in die Annenstraße. Bewegung herrscht in dem Abschnitt der Straße derzeit auch, was Leerstand und Nutzung der Gebäude betrifft.