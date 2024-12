„Ich lebe seit 28 Jahren in Graz, arbeite hier und zahle meine Steuern, habe einen Sohn mit österreichischem Pass – darf aber nicht wählen und so unsere Zukunft mitentscheiden.“ Irina Karmarković ist nur eine von vielen Menschen in Graz, die bei der Landtagswahl vergangenen Sonntag keine Stimme abgeben durften.