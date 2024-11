In Sachen Tempo kann die Stadt Graz fast mit Wiener Verhältnissen mithalten: Wie berichtet, hat sich der Bund überraschend schnell mit „seinen“ Beamten geeinigt – die Gehälter im öffentlichen Dienst steigen kommendes Jahr im Schnitt um 3,5 Prozent, wobei es eine soziale Staffelung gibt. Die Mindesterhöhung beträgt 82,40 Euro brutto pro Monat, die maximale 437,80 Euro. Im Windschatten dieser Entscheidung stellte sich naturgemäß rasch die Frage, ob auch das Land Steiermark und die Stadt Graz diesem Beispiel folgen. Beim Land ist die Antwort noch nicht gefallen, in der Landeshauptstadt aber schon: So wurde im Rahmen der Budget-Pressekonferenz am Donnerstag bekannt, dass auch Graz die Gehälter der öffentlich Bediensteten im Schnitt um eben 3,5 Prozent erhöhen wird.