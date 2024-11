Eigentlich hätte es locker für drei Jahre gereicht. Aber nein, 2024 musste ja auf egoistisch machen und gleich mehrere Urnengänge an sich reißen – von der EU-Wahl bis zur Weichenstellung für den Nationalrat. Und am Sonntag ging es um den steirischen Landtag. 2025 gibt sich da genügsamer, wenngleich es dabei persönlich wird: Im März finden die Gemeinderatswahlen statt. Auch in Graz-Umgebung holen sich dann Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das Zeugnis bei ihren Bewohnern ab, rittern Listen wie Anrainerinitiativen um neue Verhältnisse im Ort. Das sei also „wieder eine komplett andere Wahl, mit anderen Themen und persönlichen Beweggründen“, weiß selbst Wolfgang Gaudy, einer der Gewinner unter der FPÖ am Sonntag. Wir haben den Mandatar in Hart bei Graz genauso gefragt wie Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien in anderen Gemeinden: Welche Lehren ziehen Sie aus der Landtagswahl? Worauf kommt es bis März an?