Am 28. November legt Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) das Doppelbudget für 2025/26 zur allgemeinen Einsicht auf, am 12. Dezember soll es dann im Gemeinderat beschlossen werden. So viel ist schon fix: Es wird ein Sparbudget werden – und das mit ganz konkreten Folgen. Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) gibt nämlich eine „Budgetwarnung“ für Sportveranstalter aus. Wenn das städtische Sportbudget wirklich auf 4,8 Millionen Euro sinkt, könne er keinen Marathon, keinen Grazathlon, keinen Businesslauf, keine Winterwelt (ab 2027), keinen Silvesterlauf, keine Riverdays, kurz: praktisch keine Sportveranstaltungen mehr aus seinem Ressort fördern.