Es klingt nach einem kühnen wie spektakulären Unterfangen: Um die ständige Überflutungsgefahr am Thaler Bach zu bannen, plant die Stadt Graz einen Tunnel durch „den Göstinger Ruinenberg“; sprich: unter der Burgruine Gösting. Durch diesen Tunnel soll dann im Falle von Starkregenereignissen das (Hoch-)Wasser aus dem Thaler Bach in die Mur abfließen. Eine Machbarkeitsstudie dazu liegt fertig vor, die Immobilienabteilung „bemüht sich gerade in einem ersten Schritt um den Flächenankauf des Grundstückes im Bereich der geplanten Ausleitung“.