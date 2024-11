Es ist aktuell das Gesprächsthema an mehreren Schulen in Graz im Umkreis der Keplerbrücke: Mehrere Schüler berichten, dass sie im Umfeld des BG/BRG Kepler, der Praxisvolksschule Augustinum, des Bischöflichen sowie anderer Schulen immer wieder von einem Mann, der sich Matthias nennen soll, angesprochen werden. Der Unbekannte suche speziell mit jüngeren Schülern das Gespräch und habe zumindest in einem Fall gefragt, ob das Kind nicht mitkommen möchte.