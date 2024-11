In der Kaiserzeit wurde die Eisenbahn von Wien nach Triest innerhalb von neun Jahren gebaut, sagt Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk im Ö1-Morgenjournal. „Heute brauchen wir drei Jahre, um die Straßenbahn von Jakomini in die Annenstraße zu bauen.“ Er legt damit einen Finger in die Wunde vieler, die über lange Baustellenphasen in Graz klagen.