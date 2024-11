Man kennt ihn sonst salopp gekleidet, den Johann Philipp Spiegelfeld. In seiner sommerlichen ORF-Serie „Herrschaftszeiten“ besucht er in bequemen Hosen oder Lederhose, zumeist weißen Sneakers und keine Socken, sowie legeren Hemden die Schlösser und deren Besitzer. Samstag am Abend freilich kam der hauptberufliche AUA-Flugkapitän in feinem Zwirn und mit Masche nach Graz, eben erst zurückgekehrt mit dem von ihm pilotierten Airbus aus Malaga – zum Benefizabend der Delegation Steiermark des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens, in der Aula der Alten Universität. Mit feinem Menü und danach Tanz.