Welche Menschen in Graz und Umgebung haben Sie heuer beeindruckt – durch sportliche Leistungen, kulturelle Projekte oder wirtschaftliche Erfolge? Die Kleine Zeitung will wieder verdiente Menschen aus Ihrer Region vor den Vorhang holen und als „Köpfe des Jahres 2024“ auszeichnen.

Dafür benötigen wir die Unterstützung von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser: Lassen Sie uns wissen, wer Ihrer Meinung nach die Auszeichnung am meisten verdient hätte. Wer soll bei der Wahl zu den „Köpfen“ unbedingt auf dem Stimmzettel stehen?

Stimmen Sie mit!

Zahlreiche Vorschläge sind bereits eingetroffen, laden Sie weitere Nominierungen auf unserer Webseite hoch oder schicken Sie Vorschläge per Post an die Regionalredaktion der Kleinen Zeitung in Ihrem Bezirk. Einsendeschluss: 3. November. Aus all den Nominierungen wählt die Redaktion der Kleinen Zeitung in Graz & Umgebung und den drei weiteren Regionen Obersteiermark, Ost-Südoststeiermark sowie West-Südweststeiermark jeweils fünf Persönlichkeiten aus, die in den Kategorien Ehrenamt & soziales Engagement, Entertainment, Kultur, Wirtschaft und Forschung, Sport, Newcomer sowie Gastgeber antreten. Insgesamt werden also in den vier Regionen mit jeweils sieben Kategorien 140 spannende Persönlichkeiten zur Wahl stehen.

Wer schließlich mit der Auszeichnung „Kopf des Jahres 2024“ geehrt wird, entscheiden Sie: Ab 10. November können Sie wählen – entweder online auf unserer Homepage oder auf Papier. Dafür drucken wir den Stimmzettel mehrmals in Ihrer Regionalausgabe der Kleinen Zeitung ab. Bis einschließlich 22. Dezember haben Sie die Möglichkeit, für Ihre Favoriten abzustimmen.

Danach zählen unsere Redakteurinnen und Redakteure die eingelangten Stimmen aus. Wer das Rennen um die „Köpfe des Jahres 2024“ gemacht hat, wird Anfang des kommenden Jahres bei einer feierlichen Gala im Styria Media Center in Graz bekannt gegeben.