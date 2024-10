Wer geglaubt hat, dass mit einem einstimmigen Beschluss im Gemeinderat zur Stadionfrage die politische Debatte dazu beendet ist, der irrt. Am Donnerstag wurde ja eine Machbarkeitsstudie für den Ausbau des bestehenden Stadions in Liebenau beauftragt, die bis Mitte 2025 vorliegen soll. Eine Zwei-Stadion-Lösung wurde davor in Absprache mit den Fußballklubs Sturm und GAK verworfen, weil zu teuer.