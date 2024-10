Es soll ja Menschen geben, die die Tage bis zur Pension zählen. Irmtraud Thaler dürfte nicht dazugehört haben. Nach wie vor steckt sie an ihrem Schreibtisch im Institut für Biologie jeden Tag ihre Nase in Fachliteratur und tauscht sich mit Kollegen aus. „Es sind ja nur zehn Minuten und es ist mir immer eine Freude“, quittiert sie die erstaunte Frage, ob sie sich wirklich jeden Tag zu Fuß auf den Weg von ihrer Wohnung zum Botanischen Garten in Graz macht. Dazu muss man wissen: Die Universitätsprofessorin ging vor 35 Jahren in den Ruhestand. Diese Woche wurde die gebürtige Kärntnerin 100 Jahre alt.