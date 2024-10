Ein „herrenloses Kajak“ in Graz hat am Dienstagnachmittag eine große Suchaktion auf der Mur ausgelöst. Das Kajak trieb am Dienstagnachmittag auf dem Fluss. Die Polizei suchte daraufhin den Fluss nach einer Person ab, die aus dem Kajak gefallen sein könnte.

Am frühen Abend konnte Entwarnung gegeben werden. Demnach wird niemand vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass das Kajak einfach von einem Bootshaus abgetrieben wurde.