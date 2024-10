Werner Kogler vor Mario Kunasek vor Verena Nußbaum. Das ist das Siegertreppchen bei den Vorzugsstimmen, die bei der Nationalratswahl vor einer Woche in Graz für den Wahlkreis Graz und Umgebung verteilt wurden. Die Reihung ist durchaus überraschend, zählen doch die Grünen zu den großen Wahlverlierern, bundesweit wie auch in Graz mit nur mehr 15,7 Prozent – und trotzdem kommt Ex-Vizekanzler Kogler mit 4870 Vorzugstimmen in dieser Kategorie souverän auf Platz eins.