Grazer Fahrradpolizisten ab sofort auch in der kalten Jahreszeit im Einsatz

Seit 2007 fahren in Graz Polizisten auf dem Fahrrad Streife. In den vergangenen Jahren waren sie im Sommer im Einsatz. Nun gab man bekannt: Auch im Winter sind ab sofort Fahrradpolizisten in Graz unterwegs.