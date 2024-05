In kurzen Hosen und mit Sturzhelm ausgestattet, geht es für neun Polizistinnen und Polizisten der Grazer Polizei wieder auf die Räder. Denn auch in diesem Jahr setzen die Beamten auf die Fahrradstreife. Bis Oktober sind sie im Stadtgebiet unterwegs und kontrollieren in erster Linie Gleichgesinnte auf zwei Rädern. Überprüft wird dabei vor allem in Parks und in der Innenstadt. Kurzum: Überall dort, wo die Zufahrt mit dem Streifenwagen nur schwer möglich ist.