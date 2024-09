Am Sonntagnachmittag wurde die Bergrettung Graz zu einem Alpinunfall am Schöckl im Bezirk Graz-Umgebung alarmiert. Eine 71-jährige Frau war gemeinsam mit ihrem Ehemann über den Jägersteig in Richtung Passail unterwegs, als sie gegen 11.30 Uhr ausrutschte und dabei auf dem nassen Untergrund umknöchelte. Die Wanderin verletzte sich dabei schwer am Fuß. Die Einsatzkräfte der Bergrettung versorgten die Frau vor Ort.

Schwierige Bergung durch Windwurf

Schwierig gestalteten sich hingegen die Bergungsmaßnahmen. Denn durch den Windwurf der vergangenen Unwetter verlangte diese den Einsatzkräften alles ab. Gemeinsam mit der Belegschaft des Rettungshubschraubers C12 konnte die Frau schließlich mittels Tau geborgen und ins LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen werden.