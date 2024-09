Es war einer der letzten großen Beschlüsse unter Schwarz-Blau: Um 4,4 Millionen Euro kaufte die Stadt im Juli 2021 ein Grundstück in Liebenau an, um den überfüllten P+R Murpark verdoppeln zu können. Unter der neuen Rathaus-Koalition liegt der Ausbau aber seitdem auf Eis. Man will die Pendler-Pkw lieber noch weiter draußen abfangen. Gemeinsam mit dem Land arbeitet man an einer Strategie, erst dann werde entschieden, wie man beim P+R Murpark vorgeht.