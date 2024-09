Natürlich durfte auch ein Abstecher in Thal nicht fehlen: Am Montag war Arnold Schwarzenegger in die Steiermark gekommen, um in der Grazer Burg eine Büste des früheren Landeshauptmanns Josef Krainer zu enthüllen. Dem offiziellen Teil folgte auch ein Besuch in seinem Heimatort Thal. Im Schwarzenegger-Museum, seinem Elternhaus, wurden am großen Tisch und in großer Runde Erinnerungen ausgetauscht – mit dabei natürlich Jugendfreund und Museums-Initiator Peter Urdl, sein alter Freund Eduard Hamedl und Bodybuilder-Wegbegleiter Manfred Grössler.

Auch eine Stippvisite am Thalersee stand auf dem Programm, wo es auch für den berühmtesten Thaler der Welt – für den der See früher ein „Swimmingpool“ war, aber auch jener Ort, in dem er in einem Ruderboot seiner Ex-Frau und Kennedy-Familienmitglied Maria Shriver den Heiratsantrag machte – viel Neues zu sehen gab. Der See wurde ja von der Freizeitsparte der Holding Graz in den letzten Jahren revitalisiert, seit einigen Monaten gibt es mit dem Restaurant „Thaler See Garten“ einen neuen Gastro-Treffpunkt.

Empfangen wurde „Arnie“ vor Ort von Freizeit Graz-Geschäftsführer Michael Krainer. Mit dabei war auch der Grazer Unternehmer und Kunstsammler Reinhard Diethardt.

Hier noch Fotos und ein Video vom Termin in der Grazer Burg:

Schwarzenegger fliegt von Graz weiter nach Berlin, wo er zum Ehrendoktor ernannt wird. Dann geht es weiter zum Münchner Oktoberfest (Anstich Samstag, 21.9.). Dort wird er im Pulk der Ehrengäste mit einem weiteren Steirer zusammentreffen: dem Konzertveranstalter Klaus Leutgeb, der 800.000 Fans aus aller Welt zu den Adele-Konzerten in die bayrische Metropole brachte. Er nimmt in der Bürgermeister-Kutsche Platz. An die 1.000 Medien haben sich zum Anstich angesagt.