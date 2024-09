Der Wohnungsmarkt ist derzeit ein bisschen schizophren. Einerseits kommen immer noch viele Neubauprojekte auf den Markt, die Preise sind derzeit stabil. Andererseits kommen im nächsten, spätestens übernächsten Jahr kaum noch neue Wohnungen hinzu, damit dürfte sich die Preisspirale zu drehen beginnen. Einerseits ist aktuell vor allem der Mietmarkt solide, andererseits ist der Eigentümermarkt massiv eingebrochen. „Es gibt wenig Eigenkapital, die Leute bekommen aber auch keine Kredite“, fasst es Gerald Gollenz zusammen, Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer. Kurz: Immer weniger können sich eine Wohnung kaufen.

Um dieser komplizierten Lage zu begegnen, hat sich nun die ENW etwas Besonderes einfallen lassen. Und das bei ihrem Landmark-Projekt, nämlich dem Green Tower in Graz-Reininghaus. Wer dort hinter der grünen Fassade eine Wohnung kauft, zahlt am Beginn nur 50 Prozent des Kaufpreises, die zweiten 50 Prozent dann erst in drei Jahren, zinsenfrei. „Das ist unser Angebot, um Leuten auch heute Eigentum möglich zu machen“, sagt ENW-Sprecher Christoph Kalsberger.

Der Grazer Wohnungsmarkt: Zwischen 4400 und 6800 Euro pro Quadratmeter

Der Green Tower ist dabei ein Pilotprojekt, „das Interesse ist signifikant gestiegen, seitdem wir mit diesem Angebot am Markt sind“, so Kalsberger. Andere Bauträger werben mit „Baustartpreisen“, die zum Beispiel 9,5 Prozent unter dem offiziellen Kaufpreis laut Preisliste liegen – wenn man schon vor dem Baustart zuschlägt.

Die Preise für Neubauten in Graz variieren natürlich, je nach Lage, Ausstattung und Zustand der Wohnung reicht das aktuelle Angebot grob von 4400 bis 6800 Euro pro Quadratmeter. „Aktuell gibt es am Wohnungsmarkt in Graz fast ein Überangebot“, sagt Stadtbaudirektor Bertram Werle. „Es wurde in der Vergangenheit viel Wohnraum geschaffen, das hat auch zu Bevölkerungsentwicklung und zur Wirtschaftslage gepasst.“

Vom Überangebot zur Verknappung ist es nicht weit

Werle schickt dem ein „Aber“ hinterher. „Wenn das Bevölkerungswachstum anhält – und alle Prognosen deuten darauf hin –, dann wird es über kurz oder lang zu einer Verknappung am Markt kommen. Das kann zu einem Preisanstieg führen.“ Beziffern könne man das heute allerdings nicht.

Vom Überangebot zur Verknappung ist es also nur ein kleiner Sprung. Der Grund: Anhand der eingereichten Bauprojekte kann man ziemlich genau abschätzen, wie viel in den kommenden Jahren gebaut werden wird. Die saloppe Antwort: wenig, sehr wenig. „Der Markt steht still“, hatte WKO-Obmann Gollenz bereits im März festgestellt. Massiv gestiegene Baukosten treffen auf gestiegene Zinsen sowie strengere Regeln bei der Kreditvergabe und damit auf einen geschwächten Käufermarkt.

„Graz ist als Standort immer noch attraktiv“

Für Graz heißt das: Das Bevölkerungswachstum wird anhalten, „Graz ist als Standort immer noch attraktiv“, so Stadtbaudirektor Werle. Aber es kommen weniger Wohnungen nach, in denen diese Menschen dann leben können. Die Nachfrage bleibt, das Angebot geht zurück; der Preis steigt, so die Prognose.

„Das ist ein Wellenzyklus, Angebot und Nachfrage sind oft ein bisschen versetzt“, so Werle. „Bis der Bausektor darauf reagieren wird, dauert es dann ein paar Jahre, wie die Erfahrung zeigt.“

Die Baupakete der Bundesregierung seien da derzeit keine Hilfe, findet Gollenz. „Davon ist noch kein Cent angekommen.“ Angebote der Bauträger wie „Zahle 50 Prozent jetzt, 50 Prozent später“ seien „gut, ändern aber am Grundproblem nichts“.

Bauen in der Stadt muss auch den Klimawandel berücksichtigen

Er drängt darauf, „unnötige Verordnungen“ zu streichen. Bundesweit meint er damit die KIM-Verordnung, die die strengen Regeln bei der Kreditvergabe umfasst. „Die läuft zwar im nächsten Jahr aus, ich rechne aber damit, dass sie verlängert wird.“ In Graz haben Bauträger zuletzt die Verschärfungen beim Stadtentwicklungskonzept kritisch beäugt, wonach etwa Flachdächer verpflichtend begrünt werden müssen. Für die Rathaus-Koalition sind aber genau solche Regelungen – auch der Grünflächenfaktor, der festschreibt, wie viel von einem Grundstück unverbaut bleiben muss – eine zentrale Antwort in Sachen Klimawandelanpassung.