alpha nova eröffnete neuen Firmensitz in Graz-Reininghaus

alpha nova hat am Donnerstag seinen neuen Firmensitz auf den Reininghausgründen in Graz eröffnet. Das gemeinnützige Unternehmen, das an insgesamt 17 Standorten in der Steiermark aktiv ist, bietet umfassende Unterstützung und Begleitung für Menschen jeden Alters.