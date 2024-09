Stadt trifft Land: Die Bauernmärkte in Graz haben eine lange Tradition. Jetzt ist ein neues Angebot dazugekommen: Am Lendplatz wächst ein neuer Bio-Bauernmarkt unter dem Motto Bio2Go. Es ist der dritte reine Bio-Markt nach Grottenhof und bei der Herz Jesu-Kirche, elf Standlerinnen und Standler bieten nun jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr ihr Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Gebäck an.