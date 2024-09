„Am Interesse der Eltern mangelt es nicht. Wir hatten 16 Anmeldungen, müssen den Start in Graz nun aber leider trotzdem verschieben“, erklärt Heidi Burkhart, Vorsitzende des gemeinnützigen Schulträgervereins „Stella International School“. Der Verein möchte nach der Gründung von Schulen in Wien, Seebenstein und Salzburg, wie bereits berichtet, auch in der steirischen Landeshauptstadt einen Volksschul-Standort an den Start bringen.