Bei der Umstellung auf nachhaltige Mobilität spielen Elektroautos eine wichtige Rolle. Eine Herausforderung ist aber nach wie das Recycling der leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien – sie enthalten wertvolle Rohstoffe, aber ihre Entsorgung ist problematisch, da sie unter anderem Brände verursachen können. Nur wenige Entsorgungsunternehmen verfügen über Anlagen zur Wiederverwertung und es braucht es kostspielige, gesicherte Transporte, um alte Akkus dort hinzubringen.

An einer neuen Lösung arbeitet ein Start-up, das an der Uni Graz angesiedelt ist: Jürgen Abraham, Tobias Kopp und Chris Pichler, alle drei arbeiten am Institut für Chemie, haben mit „ProtectLiB“ ein patentiertes Verfahren in Form einer kompakten Recyclinganlage entwickelt. Diese ist so groß wie ein gewöhnlicher Container, sodass Fahrzeugbatterien direkt vor Ort verarbeitet werden können. „Wir können Lithium, Kobalt und Nickel von dem flüssigen Elektrolyten trennen. Im Gegensatz zu bestehenden Verfahren gelingt uns das ohne Hitze“, erläutert Kopp. Da die Reststoffe nicht mehr gefährlich sind, werden Weiterverarbeitung und Transport erheblich günstiger.

Der Prototyp am Uni-Gelände ist einsatzbereit. Derzeit konzentrieren sich die Gründer voll auf Batterien aus dem Automotive-Sektor. Handy- oder Laptop-Akkus sind zunächst außen vor, denn jede Batterie ist chemisch anders zusammengesetzt „Eine einzige Lösung für alle lässt sich nicht so ohne Weiteres umsetzen“, erklärt Kopp. Auch ein erster Kunde konnte bereits im Süden von Graz gewonnen werden. „Dort werden Batterie-Prototypen für den Verkehr entwickelt. Diese wird ProtectLiB künftig für das Unternehmen direkt vor Ort recyceln“, so Kopp.