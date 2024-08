Im Margaretenbad in Graz, besser bekannt als „Margerl“, ist es am Samstag zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Am späten Nachmittag bargen Badegäste ein fünfjähriges Kind aus dem Nichtschwimmerbereich des 25-Meter-Beckens. Ein unter den Gästen befindlicher Mediziner half sofort mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage.