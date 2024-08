Wer sitzt am längeren Ast? Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) will ja der steirischen Regierungsspitze die erhoffte Unterstützung für den Ausbau der A 9 südlich von Graz nicht gewähren. Doch ohne Hilfe aus Wien, vor allem in finanzieller Form, ist so ein Unterfangen nicht zu stemmen. Also wandelt Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) die bisherige Forderung inmitten des Wahlkampfes in eine Bedingung um: Der Autobahnausbau sei eine „unabdingbare Voraussetzung für Regierungsverhandlungen mit der ÖVP auf Bundesebene“, betonte Drexler am Montag.