„Wer hat dieses Porträt von Hanns Koren gemalt?“, fragt das Team hinter dem Avantgarde-Kunstfestival „steirischer herbst“ auf Facebook und macht ein „Mysterium“ öffentlich: Das Bild, das eigentlich Teil der legendären Innenausstattung des Grazer Babenbergerhof ist, ist ab 19. September Teil der Ausstellung „Horror Patriae“ in der Neuen Galerie Graz. Dabei will man aber den korrekten Urheber oder die Urheberin angeben. Signiert ist das Gemälde nämlich lediglich mit „NR 4/2002“ (oder doch „MR 4/2002“?), der Name ist unbekannt. Man freut sich über Hinweise!

Hanns Koren (1906–1985) war Volkskunde-Professor an der Karl-Franzens-Universität Graz, als ÖVP-Politiker war er Nationalratsabgeordneter, steirischer Landesrat und Landtagspräsident. Er gilt als Begründer des steirischen herbst und war eine Schlüsselfigur in den frühen Jahren des Festivals. In St. Bartholomä erinnert seit einigen Monaten eine Steirerhut-Skulptur an ihn.

Was man über das Bild weiß: Das Porträt wurde lange nach Korens Tod für die Gastwirtin Anna Maria Zimmermann gemalt – als Ausgleich für unbezahlte Rechnungen. Der Künstler (oder Künstlerin) scheint im gleichen Gebäude gelebt zu haben. Koren war im Lokal ein regelmäßiger Gast, er hat laut Informationen des steirischen herbst die „Anni-Wirtin“ 1981 dazu inspiriert, den (heute wegen seiner Nazi-nähe umstrittenen) steirischen Heimatdichter Hans Kloepfer zu lesen und auch vorzutragen. Daraus ist eine Veranstaltungsreihe entstanden, die es heute noch gibt.