„Unser Sohn, geliebter Freund und geschätzter Kollege Nico Preiner wird vermisst.“ So beginnt eine Meldung, die die Familie auf Facebook veröffentlicht hat. Preiner, 31 Jahre alt mit auffallenden Tätowierungen an Armen, Oberkörper und Beinen, wurde zuletzt am 1. August, einem Donnerstag, um 3 Uhr in der Früh in der Stiftingtalstraße bei seinem Wohnhaus gesehen. Seitdem ist er spurlos verschwunden – entsprechend verzweifelt ist sein Umfeld.

Die Polizei wurde bereits verständigt. „Wir hatten schon mehrmals Suchmannschaften im Einsatz, auch Suchhunde – bislang leider ohne Erfolg“, so Polizeisprecher Fritz Grundnig.

Nico Preiner ist 31 Jahre alt, hat braune, kurze Haare und blaue Augen, ist 167 Zentimeter groß und sportlich. „Wir sind für jede Information dankbar, die uns hilft, Nico zu finden“, so seine Familie. Hinweise daher bitte an die nächste Polizeistation oder per Mail an philipp.preiner@gmail.com