„Wir machen jetzt Ferien ... but we‘ll be back.“ So hat sich das Team vom Kindergarten in Thal in die Sommerpause verabschiedet, um im Herbst in neuer Pracht zurückzukehren: Dann können die Kinder im neuen Gebäude des Kindergartens am alten Standort in Unterthal toben, die Containerlösung während der Bauphase gehört damit wieder der Vergangenheit an. 5,2 Millionen Euro hat die Gemeinde in den Neubau investiert, in dem vier Gruppen Platz haben werden, bestätigt Bürgermeister Matthias Brunner (ÖVP). Begonnen hat man die Planungen bereits 2020, damals hatte man noch mit 3,6 Millionen Euro budgetiert.