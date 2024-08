Genau 84 zufällig ausgewählte Österreicherinnen und Österreicher bildeten den Klimarat. Die Forderung für so einen Rat stammte aus dem Klimavolksbegehren, eingesetzt wurde er von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Gemeinsam mit Experten hat das 84-köpfige Gremium auf einen Schlussbericht geeinigt, der 2022 an die Politik übermittelt wurde – samt 93 Handlungsempfehlungen in Bereichen Mobilität, Wohnen, Ernährung und anderes mehr.