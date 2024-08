In Graz liegt der durchschnittliche Preis für eine neue Eigentumswohnung bei 5.100 Euro pro Quadratmeter. Damit ist die steirische Landeshauptstadt deutlich günstiger als die meisten anderen. Selbst in Städten wie Linz und Klagenfurt, wo die Preise bei rund 5.500 Euro pro Quadratmeter liegen, legt man mehr für ein neu errichtetes Eigenheim hin. Auch gebrauchte Wohnungen sind in Graz deutlich günstiger als in anderen Städten. Das ergibt eine neue Erhebung von Raiffeisen Immobilien.

Generell zeigt die Statistik ein bundesweit starkes West-Ost-Gefälle: Eigentumswohnungen sind in den westlichen Landeshauptstädten Österreichs deutlich teurer. Mehr noch: In nur zwei Städten sind die Wohnungen billiger. Innsbruck führt die Liste mit durchschnittlich 9.700 Euro pro Quadratmeter für Neubauten und 5.600 Euro pro Quadratmeter für gebrauchte Wohnungen an. In Salzburg wiederum muss man für Neubauten etwa 9.000 Euro pro Quadratmeter und in Bregenz etwa 6.100 Euro pro Quadratmeter zahlen. Gebrauchte Wohnungen sind dort mit Preisen von 4.900 Euro in Salzburg und 4.400 Euro in Bregenz etwas günstiger.

Eisenstadt und St. Pölten billiger als Graz

In Wien liegen die Preise für neue Wohnungen auf dem Niveau von Bregenz, etwa 6.100 Euro pro Quadratmeter, während gebrauchte Wohnungen in Wien im Schnitt 4.200 Euro pro Quadratmeter kosten. Die günstigsten Immobilienpreise findet man in St. Pölten und Eisenstadt. In St. Pölten kostet eine neue Eigentumswohnung durchschnittlich 3.700 Euro pro Quadratmeter, während man in Eisenstadt etwa 4.100 Euro pro Quadratmeter zahlt. Gebrauchte Wohnungen sind in diesen beiden Städten mit Preisen von 2.200 bis 2.400 Euro pro Quadratmeter am günstigsten.

Peter Weinberger und Peter Mayr von Raiffeisen Immobilien weisen darauf hin, dass der Markt zweigeteilt ist: „Während Neubauwohnungen knapper werden und damit teuer bleiben, gibt es ein breites Angebot an mittlerweile wieder preisgünstigeren Gebrauchtwohnungen.“ Hohe Baukosten würden die Preise für Neubauten weiter in die Höhe treiben, während gebrauchte Wohnungen wieder erschwinglicher werden.

Insgesamt sind die Preise für Eigentum in den Landeshauptstädten im Vergleich zu 2023 meist höher geworden oder stagnieren, einen Rückgang hab es nur in Bregenz – um zehn Prozent. Gebrauchte Wohnungen sinken hingegen im Preis.