Die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach ist am späten Samstagabend zu einer Tierrettung nach Thal-Mitterweg alarmiert worden: Eine Katze war in einen Abflussschacht geraten und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Einsatzkräfte holten das Tier unverletzt aus seinem Gefängnis und konnten es an die Besitzer übergeben.