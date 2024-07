Vergangenen Freitag war es ein Radfahrer, der mit dem neuen Sitzstein in der Kreuzung Kaiserfeldgasse und Schmiedgasse unliebsame Bekanntschaft machte; wenig später offenkundig ein Kfz, das gegen den Steinblock krachte und diesen aus der Verankerung gerissen hat. Solche Sitzblöcke stehen nun vermehrt in der Kaiserfeldgasse, die gerade in eine Begegnungszone umgewandelt wird. Das soll dafür sorgen, dass dort vermehrt Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind und sich aufhalten – Verkehrsunfälle standen hingegen nicht am Plan.