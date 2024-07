Eine 25-Jährige dürfte in der Nacht auf Montag mit einer glimmenden Zigarette in ihrer Wohnung im Grazer Bezirk Andritz eingeschlafen sein. Es kam zu einem Zimmerbrand, verletzt wurde niemand.

Die Polizei wurde gegen 0.15 Uhr nach Andritz gerufen, am Brandschauplatz war die Berufsfeuerwehr schon dabei, die Bewohnerin aus ihren Räumlichkeiten zu holen. Anschließend wurde die Frau medizinisch versorgt, so die Landespolizeidirektion. Zur Brandursache gab die Frau selbst an, dass sie wohl mit einer Zigarette eingeschlafen sein dürfte.