Die Murinsel ist eines der meist fotografierten Objekte in Graz – und trotzdem haben viele Grazerinnen und Grazer mit dem Eiland in der Mur lange Zeit gefremdelt. Das zu ändern ist Wolfgang Skerget 2017 angetreten und hat als Geschäftsführer der „Graz 2003“-Gesellschaft die Bespielung der Murinsel übernommen. Mit Poetry Slams, dem Sommerkino (am 22. Juli „Donnie Darko“) und anderem mehr wird „die Insel jetzt als Kulturort angenommen“, sagte Skerget im Vorjahr anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Insel.