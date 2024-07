Ein gelbe Absperrung macht es deutlich: Der Lift in der großen Halle am Grazer Hauptbahnhof ist aktuell gesperrt. Wartungs- und Reparaturarbeiten machen die Sperre notwendig, vor Ort erschließt sich für Fahrgäste aber nicht, wie lange sie dauern werden. „Bis Freitag“, heißt es auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bei den ÖBB.

Wer den Lift benutzen will oder muss, muss einen kleinen Umweg einplanen und am besten den Personentunnel Nord auf Höhe Spar benutzen. Die ÖBB bitten, entsprechende Zeitreserven einzuplanen. Die dringende Empfehlung an „mobilitätseingeschränkte Reisende, die für ihre Fahrt Unterstützung benötigen“: „Sich vor Reiseantritt mit dem Kundenservice unter 05/17 17 5 in Verbindung zu setzen, um eine barrierefreie Reisekette zu gewährleisten.“