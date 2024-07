Ein eskalierter Familienstreit beschäftigte in der Nacht auf Freitag die Polizisten in Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung. Ein 40-jähriger Mann dürfte seine 38-jährige Frau mit einem Küchenmesser bedroht haben. Bevor es zu der Bedrohungslage kam, war der stark alkoholisierte Mann bereits mit seiner 15-jährigen Tochter aneinandergeraten. Daraufhin dürfte ein Streit zwischen dem Mann uns seiner Frau entbrannt sein, in dem 40-Jährige handgreiflich geworden sei. Die Frau wollte sich laut Polizei nicht weiter zu dem Vorfall äußeren, dürfte allerdings keine gravierenderen Verletzungen davongetragen haben.

Küchenmesser gezückt

Der Mann habe sich daraufhin ins Schlafzimmer zurückgezogen, um seine Sachen zu packen und die Wohnung zu verlassen. Als die Frau versuchte, ihn daran zu hindern, dürfte er zu dem Küchenmesser gegriffen und die 38-Jährige bedroht haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Graz überstellt. Gegen ihn wurde ein Betreuungs- und Annährerungsverot ausgesprochen. Aufgrund der starken Alkoholisierung konnte der Mann noch nicht von den Beamten einvernommen werden. Weitere Ermittlungen stehen noch aus. Auch ob der 40-Jährige schon zuvor wegen häuslicher Gewalt aufgefallen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.