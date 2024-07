Es sind zwei konträre Sichtweisen auf ein und dasselbe Projekt: die neue Remise in der Steyrergasse, die für die neuen langen Straßenbahnen benötigt wird. Seit 2015 bereits werden entsprechende Pläne gewälzt, jetzt wurden sie überarbeitet – die heutige Koalition will das Mega-Projekt nun bis 2029 fertigstellen, die ÖVP als Opposition will angesichts der Kostenexplosion von einst 150 Millionen Euro (Stand 2015) auf jetzt 226 Millionen Euro den Stadtrechnungshof einschalten.